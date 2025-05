Incidente alle porte di Fiorenzuola, donna al pronto soccorso

È di una donna rimasta ferita e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, 22 maggio, poco dopo le 12 sulla via Emilia all’ingresso di Fiorenzuola.

All'incrocio con strada Tessinigolo, si sono scontrate semi frontalmente una Fiat 500 guidata da una donna e una Citroen condotta da un uomo. Lievi ferite per la donna che è stata caricata a bordo di un’ambulanza della Croce rossa italiana e trasportata al pronto soccorso per accertamenti. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi e poi riaperta su una sola corsia. Rallentamenti sul tratto interessato.

Le auto incidentate lungo la via Emilia (foto Manrico Lamur)

Sul posto i carabinieri della città sull’Arda per i rilievi.