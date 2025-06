Incidente in via Allende a Castel San Giovanni, traffico in tilt

Traffico in tilt lungo via Allende a causa di un incidente verificatosi a metà mattina. A scontrarsi sono stati un ragazzo ventenne residente a Borgonovo, originario del Marocco, che viaggiava su di uno scooter Yamaka 500 TMax, e una settantenne che viaggiava a bordo della sua auto. I due mezzi si sono scontrati all'altezza di via Raffaello. Entrambi procedevano in direzione Castelsangiovanni. Il ragazzi è stato trasportato in ospedale a Piacenza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto Polizia locale e sanitari del 118