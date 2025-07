Incidente tra La Verza e Quarto, traffico in tilt

Due auto sono state coinvolte verso le 16.30 di venerdì 11 luglio in uno scontro sulla Statale 45, nel tratto tra La Verza e tra la rotonda per Pittolo, prima di Quarto.

Le persone a bordo dei mezzi hanno fortunatamente riportato solo ferite lievi, che il 118 indica come codici verdi, ma sono segnalate lunghe code per il traffico in tilt. Sul posto la Pubblica Valnure.