Indagine fideiussione, atti trasferiti a Palermo

La procura di Piacenza ha trasferito ai colleghi di Palermo gli atti dell’indagine sulla presunta fideiussione falsa presentata al Comune di Piacenza da Piacenza Parcheggi-Gps (Global parking solutions). Una svolta sull’indagine condotta dalla guardia di finanza di Piacenza sui documenti che la società produsse alla fine del 2022 a garanzia del pagamento del canone 2023 per la concessione del servizio di sosta a pagamento in città. Le carte sono state trasferite nel capoluogo siciliano per competenza territoriale. Questo significa che secondo gli uffici giudiziari di via del Consiglio, se ci sono state contraffazioni di documenti e truffe, i reati sono stati consumati a Palermo e non a Piacenza.