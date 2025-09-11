Infermieri: il corso di Nursind su tutela, malattie e infortuni

Una categoria «ancora troppo sottopagata» e con «poche tutele sul luogo di lavoro». Sono gli infermieri, che a Piacenza vengono rappresentati dal sindacato Nursind, attivo da anni insieme a Epaca Piacenza per cercare di migliorare le condizioni professionali. Molto importante in questo senso è la formazione, gli infermieri hanno partecipato al corso Ecm intitolato «La prevenzione, la salute e le tutele degli infortuni e delle malattie professionali» tenuto al Mercato Coperto di Campagna Amica di Coldiretti. Un appuntamento voluto appunto da Nursind rappresentato dalla segretaria provinciale Nursind Renata Tommasi insieme a Riccardo Piras, responsabile Epaca Piacenza, con relatori di rilievo come Enrico Vallini della direzione generale del Patronato Epaca e Francesco Burlin, consulente medico di Epaca nazionale. Nursind provinciale rappresenta oltre 200 infermieri ed è presente a Piacenza da dieci anni per cercare di migliorare le condizioni lavorative dei professionisti del settore.

«Condizioni che sono sempre più gravose e inconciliabili con gli impegni di famiglia – ha specificato Tommasi – da solo non possiamo farcela, ci vuole l'aiuto del governo e delle forze politiche perché il primo punto da osservare è quello delle assunzioni: siamo carenti di personale, questo è il punto principale, al quale vanno ad aggiungersi le problematiche delle ferie e delle richieste di permessi, oltre naturalmente alla gratificazione economica che è insufficiente. In generale siamo quelli più sacrificati, perché quando veniamo chiamati al lavoro non possiamo esonerarci visto che lasceremmo il turno scoperto, troppi di noi vengono tartassati».