Infortunio lungo il sentiero delle ginestre, soccorsi in azione

Due donne in gita tra le bellezze naturali e panoramiche che circondano il sentiero delle ginestre nel territorio comunale di Vernasca hanno dovuto interrompere la passeggiata a causa di uno spiacevole imprevisto. Una delle due amiche, originarie di Brescia, è incappata in un brutto infortunio che non le ha permesso di proseguire. Necessario l'intervento degli operatori del Soccorso alpino, insieme a vigili del fuoco di Fiorenzuola e i sanitari della Pubblica assistenza val d'Arda di Lugagnano.

La donna, di 69 anni, ha subito un brutto trauma alla caviglia dopo essere scivolata probabilmente a causa del fango lungo il percorso. Non è stata tanto l'entità dell'infortunio ma il luogo dove è avvenuto a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

L'escursionista è stata poi traportata all'ospedale di Piacenza.