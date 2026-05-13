«Intitolate il palazzetto di Borgonovo ad Alex Zanardi»

Alex Zanardi, . È la proposta lanciata dal consigliere di Terza Lista Guido Guasconi che a tale proposito annuncia l’intenzione di voler presentare in consiglio comunale una mozione da mettere ai voti. A supporto della sua richiesta il consigliere di minoranza ripercorre le tappe della vita e della carriera di Zanardi «che dopo i successi nelle formule kart e nelle altre minori, lui, figlio di un idraulico e di una sarta, raggiunse la Formula Uno, l’Olimpo dei piloti». Intitolare il palazzetto dello sport di Borgonovo, ad scomparso lo scorso 2 maggio . È la proposta lanciata dal consigliere di Terza Lista Guido Guasconi che a tale proposito annuncia l’intenzione di voler presentare in consiglio comunale una mozione da mettere ai voti. A supporto della sua richiesta il consigliere di minoranza ripercorre le tappe della vita e della carriera di Zanardi «che dopo i successi nelle formule kart e nelle altre minori, lui, figlio di un idraulico e di una sarta, raggiunse la Formula Uno, l’Olimpo dei piloti».

«Zanardi – dice Guasconi – merita più chiunque altro, per la sua testimonianza e l’esempio di vita che ha dato l’intitolazione del nostro palazzetto dello sport. Ha insegnato a tutti che la vita vale sempre la pena di essere vissuta».

L’idea di intitolare il palazzetto dello sport non è nuova. Nel 2021 era stata avanzata la richiesta di intitolare la struttura sportiva di via Sarmato all’ex sindaco Domenico Francesconi, spentosi poco tempo prima. Tra l’altro il palazzetto era stato fortemente voluto dallo stesso Francesconi.