Invasione di grilli, «Trovati anche al 17esimo piano»

Piacenza è sotto assedio dei grilli. Non di quelli parlanti tanto cari a Collodi, ma di grilli veri, reali, dotati anche di piccole ali con cui volare verso i piani alti delle case. Quanto alti? Altissimi, al punto che al diciassettesimo piano del grattacielo dei Mille c’è chi si è ritrovato in casa gli animaletti: non uno, ma a quanto pare una decina. Un caso isolato? Non sembrerebbe: in questi giorni infatti in diverse zone della città i piacentini hanno segnalato una presenza consistente di grilli all’interno delle abitazioni.

Da via Campagna alla stazione, dai dintorni di via Veneto a quelli di via Colombo è un continuo «cri-cri». E se in molte culture, il grillo è considerato un portafortuna che simboleggia prosperità, buona sorte e serenità domestica, molti cittadini sono infastiditi dalla moltitudine del fenomeno: come dire, va bene uno, ma dieci grilli in casa – anche se non dispensano buoni consigli come quello di «Pinocchio» – sono troppi.

Al Grattacielo dei Mille c’è chi ha parlato di invasione: «Una cosa del genere davvero non è mai capitata – fanno presente alcuni condomini – le prime segnalazioni sono state fatte la scorsa settimana, praticamente in tutti piani, anche in quelli alti».

L’invasione in pochi giorni ha raggiunto una dimensione tale da far pensare a una disinfestazione, che tuttavia poi non è stata fatta: «Ci è stato detto che dopo un po’ i grilli muoiono e non era necessario effettuare una disinfestazione del condominio – spiegano i cittadini – ed effettivamente così è stato. Abbiamo raccolto un mucchio di grilli morti nei giorni scorsi e adesso non si sentono neppure più cantare».

L’emergenza è dunque rientrata in una settimana, ma in altre zone persiste.