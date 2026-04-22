Investito e picchiato, shock in via Scalabrini

Investe un uomo in bicicletta e poi lo aggredisce. È accaduto nella mattina di martedì 21 aprile, intorno alle 8, in via Scalabrini, all’altezza dell’incrocio con via Mignone.

Un furgone ha urtato un venditore ambulante di fiori, cittadino indiano di 39 anni, che stava percorrendo la strada in bici. Subito dopo l’impatto, il conducente è sceso dal mezzo e lo ha colpito. La scena si è verificata in un momento di forte afflusso, con numerosi studenti diretti al liceo artistico: alcuni ragazzi hanno assistito all’episodio.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti ascoltando i testimoni e ricostruendo la dinamica. L’autista del furgone è stato identificato e rischia una denuncia per lesioni.

È intervenuta anche un’ambulanza del 118: il personale sanitario ha prestato le prime cure all’uomo, poi trasferito in ospedale. Ha riportato contusioni e ferite lievi e le sue condizioni non destano preoccupazione.

Secondo quanto emerso, la vittima non ha sporto querela per l’aggressione, riservandosi di decidere in un secondo momento. I testimoni parlano di attimi di confusione e riferiscono che il conducente avrebbe tentato di allontanarsi subito dopo i fatti, senza riuscirci grazie al rapido intervento delle forze dell’ordine.