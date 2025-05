Ipertensione, il killer silenzioso: 200 piacentini allo screening gratuito

È conosciuta come il "killer silenzioso" perché può colpire senza dare sintomi evidenti, progredendo per anni prima che la persona se ne accorga. L’ipertensione arteriosa, causata da un aumento della pressione del sangue nelle arterie, è una patologia estremamente diffusa: in Italia colpisce il 37% degli adulti, con un aumento preoccupante anche tra bambini e adolescenti. Ogni anno, circa 280mila italiani muoiono a causa di complicanze cardiovascolari legate alla pressione alta. La difficoltà nella diagnosi precoce rende l’ipertensione particolarmente insidiosa, poiché può portare a conseguenze gravi come ictus, infarto e insufficienza renale. Proprio per questo, prevenzione e informazione diventano strumenti fondamentali.

In occasione della 21° Giornata mondiale contro l’ipertensione, celebrata in numerose città del mondo, anche Piacenza ha partecipato attivamente. Questa mattina, sul Pubblico Passeggio, è stata allestita una postazione gratuita dove circa 200 cittadini hanno potuto misurare la pressione e ricevere informazioni preziose per la propria salute.