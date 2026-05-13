Ipertensione, sabato misurazioni gratuite sul Facsal

Piacenza partecipa alla XXII Giornata mondiale dell’Ipertensione Arteriosa, la campagna globale di sensibilizzazione sul controllo della pressione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League. L’appuntamento è per sabato 16 Maggio, tra le ore 8,30 e le ore 12,30, davanti al Liceo Scientifico ove, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, verrà allestita una tenda per accogliere i cittadini.

Screening della pressione arteriosa

Tale campagna rappresenta una importante occasione per lo screening della pressione arteriosa, con un messaggio chiaro: troppe persone vivono con una pressione arteriosa pericolosamente alta senza saperlo. L’obiettivo della Giornata mondiale dell’Ipertensione Arteriosa è sottolineare l’importanza della misurazione della pressione e aumentare la consapevolezza sui rischi legati all’ipertensione. A livello globale, l’ ipertensione arteriosa rimane il principale fattore di rischio di morte e di malattia cardiovascolare, ma spesso non viene rilevata perché , inizialmente, non da sintomi. In tutto il mondo si stima che quasi i 20 % di tutti i decessi (10,8 milioni) sia dovuto alla pressione alta e sia in costante aumento (9,4 milioni di decessi nel 2014). L’ipertensione causa oltre il 50% dei casi di malattie cardiache, ictus e insufficienza cardiaca e malattia renale cronica e si stima che circa il 10% della spesa sanitaria globale derivi dalla pressione alta e dalle sue complicanze. E’ stato calcolato che, nel nostro paese, oltre il 50 % degli adulti ha la pressione elevata (superiore a 130/85 mmHg) , aumentando il rischio di morte, infarto, ictus e malattie renali.

Ottantamila ipertesi nel Piacentino

I dati delle precedenti campagne di screening dell’ipertensione arteriosa evidenziano l’entità del problema: nella provincia di Piacenza sono ottantamila i soggetti ipertesi, ma quasi la metà di essi non lo sa, non si cura e rischia quindi complicazioni molto invalidanti. Se poi consideriamo i pazienti che sanno di essere ipertesi, solo 20 mila di essi trattano efficacemente l’ipertensione ottenendo stabilmente valori pressori normali (meno di 130/85 mmHg). Ciò significa che molte persone non hanno la diagnosi corretta o non ricevono un trattamento efficace, nonostante l’ipertensione sia facile da individuare e ben gestibile se identificata precocemente.

Il killer silenzioso

L’ipertensione è spesso chiamata killer silenzioso perché le persone possono sentirsi bene mentre il rischio continua ad aumentare. Il passo più importante è semplicemente misurare la pressione: è una procedura rapida, semplice, economico e può salvare la vita. In occasione XXII Giornata Mondiale contro l’ Ipertensione Arteriosa , a Piacenza, all’inizio del Pubblico Passeggio (di fronte al Liceo Scientifico Respighi) saranno offerti controlli gratuiti della pressione arteriosa da parte di Medici specialisti della Società Italiana di ipertensione. Il Dr. Giuseppe Crippa, delegato piacentino della Societa’ Italiana di Ipertensione e dell’European Society of Hypertension, Il Dr. Antonino Cassi ed il Dr. Martino Ravani (nutrizionista) effettueranno una serie di misurazioni della pressione arteriosa, ed informeranno sul risultato, fornendo consigli sui passi successivi, inclusi cambiamenti nello stile di vita o controlli medici se necessari. Il motto e’ “Controlling Hypertension Together”, controlliamo insieme la pressione!!