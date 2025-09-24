La carrozzina va bene e Stefano «non deve più aggrapparsi al furgone»

Da ieri via del Pilastrello per Stefano Lodigiani non è più una montagna da scalare. Grazie ad una carrozzina motorizzata, consegnatagli dall’Associazione Volontari Trasporti Cadeo, quei cento metri che ogni sera il 64enne di Agazzano era costretto a percorrere aggrappato a un furgone, possono essere percorsi in piena autonomia.

«Non mi attacco più» scherza Lodigiani. Ma forse i più felici, o almeno felici quanto il destinatario della carrozzina, sono Francesco Grandini e Giovanni Boccalini, presidente e vice presidente dell’associazione di Roveleto di Cadeo che, dopo aver letto l’articolo su Libertà , si sono messi a disposizione e in un battibaleno hanno fatto quello che la burocrazia non ha fatto in quasi tre anni.

«Dopo aver letto l’articolo – dicono i due rappresentanti dell’associazione – abbiamo cercato il contatto del signor Stefano per dirgli che la nostra associazione aveva una carrozzina motorizzata ferma in magazzino. Per noi può tenerla fino a quando ne ha bisogno, ovviamente a titolo gratuito».