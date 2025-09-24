La carrozzina va bene e Stefano «non deve più aggrapparsi al furgone»
Il residente di Agazzano vittima della burocrazia ha ricevuto in dono la carrozzina dall'Associazione Volontari Trasporti Cadeo
Stefano Lodigiani insieme ai referenti dell'Associazione volontari trasporti Cadeo
Da ieri via del Pilastrello per Stefano Lodigiani non è più una montagna da scalare. Grazie ad una carrozzina motorizzata, consegnatagli dall’Associazione Volontari Trasporti Cadeo, quei cento metri che ogni sera il 64enne di Agazzano era costretto a percorrere aggrappato a un furgone, possono essere percorsi in piena autonomia.
«Non mi attacco più» scherza Lodigiani. Ma forse i più felici, o almeno felici quanto il destinatario della carrozzina, sono Francesco Grandini e Giovanni Boccalini, presidente e vice presidente dell’associazione di Roveleto di Cadeo che, dopo aver letto l’articolo su Libertà, si sono messi a disposizione e in un battibaleno hanno fatto quello che la burocrazia non ha fatto in quasi tre anni.
«Dopo aver letto l’articolo – dicono i due rappresentanti dell’associazione – abbiamo cercato il contatto del signor Stefano per dirgli che la nostra associazione aveva una carrozzina motorizzata ferma in magazzino. Per noi può tenerla fino a quando ne ha bisogno, ovviamente a titolo gratuito».
