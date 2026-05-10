La Cattolica ricorda Franco Anelli: «Giurista di grande spessore scientifico»

A due anni dalla prematura scomparsa dell’ex Magnifico Rettore Franco Anelli, l’Università Cattolica del Sacro Cuore lo ha ricordato con un convegno ospitato nel campus della città, Piacenza, di cui Anelli era originario. Filo conduttore sono stati gli «Snodi fondamentali del diritto civile contemporaneo».

Il convegno ha offerto un’occasione di confronto scientifico e al tempo stesso di restituzione a tutto tondo di una figura, Anelli, che oltre a ricoprire il ruolo di Magnifico Rettore dell’Università Cattolica per tre mandati, è stato un illustre civilista e, come hanno ricordato diverse delle voci intervenute «un giurista di grande spessore scientifico e di inesauribile carica umana». Nel suo messaggio, letto in apertura, il Rettore Elena Beccalli ha ricordato Anelli come un «raffinato giurista la cui eredità considero ancora viva».

Tante le voci che si sono alternate nel ricordare Franco Anelli «sempre presente nel dibattito scientifico dell’oggi e il cui acume, garbo, ironia e concretezza mancano e mancheranno, ma restano vive nei suoi scritti e perpetuano il ricordo di chi l’ha conosciuto e stimato».