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La coca viaggia tra le pannocchie: a Rezzano, carabinieri nel mais

Un agricoltore impegnato nelle operazioni di trinciatura ha sorpreso un presunto pusher

Redazione Online
|3 ore fa
La coca viaggia tra le pannocchie: a Rezzano, carabinieri nel mais
1 MIN DI LETTURA
Un agricoltore intento a trinciare il mais nel proprio appezzamento si imbatte in uomo che, alla sua vista, si dà precipitosamente alla fuga infilandosi tra le alte piante di granoturco e facendo perdere le proprie tracce. Scatta la chiamata al 112 e, nel giro di poco tempo, arrivano i carabinieri. L’uomo, un presunto spacciatore, riesce a dileguarsi, mentre i carabinieri fermano quello che sarebbe stato uno dei suoi clienti, un piacentino di 47 anni trovato con una piccola dose di cocaina. L’episodio è accaduto l’altro giorno nelle campagne di Rezzano di Carpaneto.

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