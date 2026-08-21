La coca viaggia tra le pannocchie: a Rezzano, carabinieri nel mais

Un agricoltore intento a trinciare il mais nel proprio appezzamento si imbatte in uomo che, alla sua vista, si dà precipitosamente alla fuga infilandosi tra le alte piante di granoturco e facendo perdere le proprie tracce. Scatta la chiamata al 112 e, nel giro di poco tempo, arrivano i carabinieri. L’uomo, un presunto spacciatore, riesce a dileguarsi, mentre i carabinieri fermano quello che sarebbe stato uno dei suoi clienti, un piacentino di 47 anni trovato con una piccola dose di cocaina. L’episodio è accaduto l’altro giorno nelle campagne di Rezzano di Carpaneto.