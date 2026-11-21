Era il 25 novembre del 1986 quando un gruppo di amici firmò la costituzione della cooperativa San Martino. A distanza di 40 anni, sono 72 i paesi del mondo rappresentati dai 1.700 lavoratori. Settantotto milioni di euro l'ultimo fatturato. «Numeri che portano al centro le persone, proprio come in una famiglia» ha sottolineato il presidente Mario Spezia che per celebrare il prestigioso traguardo ha organizzato un evento a Piacenza Expo insieme al territorio.

Comunità: concetto ribadito e ripreso anche dalla sindaca Katia Tarasconi, dal presidente di Confcooperative Daniel Negri e dalla consigliera provinciale Patrizia Calza durante i saluti inziali.

«Quella di oggi non vuole essere un'autocelebrazione – confessa il fondatore Spezia – ma una festa in famiglia con il territorio che ci ha ospitato fin qui. Quant'anni fa eravamo giovani e avevamo tanta voglia di fare. Da allora, alla San Martino sono passate 13mila persone, come è scritto sul nostro libro soci che abbiamo, volutamente, mantenuto con la numerazione progressiva; tutte persone che hanno lavorato sul territorio nei nostri servizi. Oggi, due persone in particolare, rappresentano la nostra crescita: Antonella Guassadro, la numero uno del libro matricole che è diventata la responsabile amministrativa, e Francesco Milza, allora studente universitario, oggi nostro amministratore delegato».

Un successo fatto con le persone, concetto ribadito ripreso nella tavola rotonda sul valore dell'economia sociale. Coordinati dal direttore dell'Editoriale Libertà Gianluca Rocco si sono confrontati rappresentanti della politica e il mondo della cooperazione.

«Se dovessi dire ai giovani cosa è l'economia sociale racconterei la storia della San Martino perché c'è realtà e concretezza – ha detto Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative -. Al centro ci sono le persone, il capitale va accantonato per costruire il patrimonio di chi c'è e di chi verrà». Anche la Regione Emilia Romagna crede e ha investito in questo concetto con il patto per il lavoro, il clima e l'economia sociale. «Abbiamo messo le basi perché ne comprendiamo il valore – ha detto il vicepresidente Vincenzo Colla – ma la storia è ancora da scrivere. La nostra Regione è stata la prima ad istituire la delega all'economia sociale». Il ministro per le Politiche di coesione Tommaso Foti ha ribadito cosa il Governo intende mettere in atto per le aree interne sempre più a rischio spopolamento; «la popolazione si sta disperdendo, per cui i servizi, le cooperative e la comunità sono indispensabili. Nulla possiamo fare senza voi cooperatori» ha detto il ministro. Anche l'Europa ha compreso il valore dell'economia sociale, «un modello di mercato che vive insieme allo Stato, in una visione in cui il mercato è uno spazio di partecipazione non di dominio del più forte» ha specificato Giuseppe Guerini presidente di Cooperatives Europe. «Per anni siamo stati bancomat, oggi stiamo orientando il nostro sostegno allo sviluppo di piccole cooperative sociale o start up» ha detto Elena Uber del cda della Fondazione di Piacenza e Vigevano. «Il miglior augurio è tenere insieme la casa comune in un equilibrio tra tutti coloro che la compongono: contesto e giustizia sociale», ha detto mons. Cevolotto citando l'enciclcia Magnifica Humanitas.

I relatori della tavola rotonda Il presidente Mario Spazia e la sala Il pubblico che ha partecipato all'evento La sala gremita



