La donna travolta da un furgone è morta in ospedale

Purtroppo non ce l'ha fatta l'82enne piacentina che stamattina è stata travolta da un furgone mentre transitava lungo viale Dante in sella alla sua biciletta.

Dopo le 10.30 di stamattina, martedì 23 settembre, la donna è stata investita a poca distanza dalla rotatoria nei pressi delle strisce. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Piacenza e gli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca e dell'automedica del 118.

La donna era stata trasportata d'urgenza alla piazzola della Galleana da dove con l'elisoccorso ha raggiunto in volo l'ospedale Maggiore di Parma. Purtroppo nel pomeriggio è arrivata la peggiore delle notizie: troppo gravi infatti le ferite riportate a causa dell'impatto.