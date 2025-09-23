La donna travolta da un furgone è morta in ospedale
L'incidente è avvenuto a metà mattina in viale Dante. La donna era stata trasportata d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma
Redazione Online
|7 ore fa
Un momento dopo l'incidente avvenuto lungo viale Dante- © Libertà
Purtroppo non ce l'ha fatta l'82enne piacentina che stamattina è stata travolta da un furgone mentre transitava lungo viale Dante in sella alla sua biciletta.
Dopo le 10.30 di stamattina, martedì 23 settembre, la donna è stata investita a poca distanza dalla rotatoria nei pressi delle strisce. La dinamica dell'accaduto è al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Piacenza e gli operatori della Pubblica assistenza Croce bianca e dell'automedica del 118.
La donna era stata trasportata d'urgenza alla piazzola della Galleana da dove con l'elisoccorso ha raggiunto in volo l'ospedale Maggiore di Parma. Purtroppo nel pomeriggio è arrivata la peggiore delle notizie: troppo gravi infatti le ferite riportate a causa dell'impatto.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
3.
Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"
4.
Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne