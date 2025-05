La folle corsa in auto finisce con due denunciati

Due auto, una Seat Ibiza di colore scuro e una Renault Modus grigia con alla guida due ventenni, hanno ingaggiato una pericolosissima corsa a folle velocità tra le vie del quartiere di Poggio Salvini a Castelsangiovanni. Il tutto in pieno giorno. Dai filmati delle telecamere si vedono le due auto posizionarsi in via Gobetti e poi partire sfrecciando lungo via Chieppi, via Donatello e via don Mazzocchi. Ovviamente stop e precedenze vengono del tutto ignorati. Le due auto corrono a folle velocità accanto a un parco giochi. In via don Mazzocchi un anziano che sta attraversando la strada ferma la folle corsa alzando un braccio, dopodiché i due ripartono a tutta birra.

La Polizia locale grazie ai filmati è risalita all'identità dei due ventenni che sono stati denunciati e ora rischiano grosso: da sei mesi a un anno di reclusione, più il ritiro della patente da uno a tre anni.