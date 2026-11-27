Quando nel 1963 ricevette una lettera dal Comune di Bobbio, Bruno Sartori (all’anagrafe Severino, ma «tutti mi hanno sempre chiamato Bruno») forse non pensava ancora che quella missiva avrebbe cambiato la sua vita. Poche righe che lo chiamavano a svolgere l’incarico che successivamente ha onorato con passione per quattro decenni: quello del fontaniere. «All’epoca lavoravo per una ditta che realizzava autostrade, sono stato prima a Bari e poi a Terni. Quella missiva, quindi, ha sancito il mio ritorno a Bobbio, dove sono nato e ho sempre vissuto», ci racconta.

Bruno ha aperto un cassetto, ha trovato alcune vecchie foto e ha pensato a Libertà. Siamo andati a trovarlo a casa, a Bobbio, dove mostra gli scatti d’epoca che lo ritraggono intento a riparare l’acquedotto. «Ho cominciato l’1 giugno del 1963, quando era sindaco Geo Panarone, e, all’inizio, oltre a quello locale, il Comune gestiva l’impianto idrico di Mezzano Scotti. Nel giro di alcuni anni, poi, siamo arrivati a oltre 15 acquedotti», prosegue Sartori mostrandoci un quaderno dove se li è appuntati tutti. Li elenca senza indugio: «Bobbio, Ceci, Mezzano Scotti, Cassolo, Bertuzzi, Piancasale, Chiappelli, Boschini, Gobbi, Altarelli, Levratti, Penice (che copre tutta la vallata), Zanacchi, Nosia, Marumoni, Fasso-Cadonica... Mettevo i contatori e mi occupavo della gestione e manutenzione degli impianti. Eravamo io e il mio collega Mario Barilari, si lavorava di giorno e, a volte, anche la notte».

I problemi, con così tanti siti da monitorare, non mancavano, specie in presenza di maltempo. «Diverse volte la rottura dei tubi in ghisa lungo il tracciato dell’acquedotto di Bobbio è stata determinata (come nel caso della foto che pubblichiamo qui accanto, ndr) da una frana dovuta alla pioggia - ricorda Bruno - Per ripararla, occorreva apporre la classica “camicia” di ferro più grossa e, poi, piombarla con la canapa». Un lavoro di estrema precisione, che, per di più, doveva essere concluso rapidamente per garantire che il servizio tornasse regolarmente nelle case. «Ricordo che, durante questi aggiustamenti, mi si gelava l’acqua sui pantaloni. Ho sempre lavorato come se gli acquedotti fossero miei. Lo facevo con passione e ci tenevo a svolgere bene la mia professione».