La messa dei lavoratori si trasferisce al bar

Tutti al bar per la messa: la celebrazione dedicata a San Giuseppe Lavoratore, patrono del mondo del lavoro, che ogni anno a Gragnano si tiene in un'azienda del territorio per iniziativa di parrocchia e circolo Mcl (Movimento cristiano lavoratori), quest'anno si è svolta in un luogo insolito come il bar gelateria Veneroni. Alla messa celebrata dal parroco Alessandro Ponticelli nel locale di via Roma c'erano tanti lavoratori ed ex lavoratori insieme alla sindaca Patrizia Calza. Nella circostanza sono stati ricordati tutti coloro che hanno perso la vita durante il proprio lavoro nel Piacentino. E il celebrante nell'omelia ha fatto un forte richiamo al valore del lavoro che deve essere giustamente remunerato, dignitoso e sicuro: a tal proposito ha auspicato l'impegno delle istituzioni per consolidare percorsi di sicurezza per evitare le continue morti sul lavoro.