La movida cardioprotetta, defibrillatore in via X Giugno

Davide Scotti non ha voluto regali per i suoi 50 anni, alla sua festa di compleanno tenuta al Temple ha invece chiesto ad amici e parenti di fare una donazione a sostegno di Progetto Vita. Un idea che ha avuto successo e che ha portato all'acquisto di due defibrillatori, uno dei quali è stato installato nel “cuore della Movida” di via X Giugno.

«Il mio intento era proprio questo – ha raccontato Scotti – fare qualcosa di concreto e che potesse anche essere di esempio, ossia una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da inserire nel network di Progetto Vita. L'iniziativa è andata talmente bene che con i 2500 euro raccolti siamo riusciti addirittura a comprarne due: uno sarà qui all'esterno del Temple per coprire una zona che era scoperta, mentre l'altro verrà posizionato sullo stradone Farnese all'altezza del civico 17 dove abito io».