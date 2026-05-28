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La movida cardioprotetta, defibrillatore in via X Giugno

All’esterno del Temple. Grazie a una donazione di 2.500 euro ne sono stati acquistati due

Gabriele Faravelli
|47 minuti fa
La consegna dei due defibrillatori al Temple bar di via X Giugno - © Libertà/Gabriele Faravelli
La consegna dei due defibrillatori al Temple bar di via X Giugno - © Libertà/Gabriele Faravelli
1 MIN DI LETTURA
Davide Scotti non ha voluto regali per i suoi 50 anni, alla sua festa di compleanno tenuta al Temple ha invece chiesto ad amici e parenti di fare una donazione a sostegno di Progetto Vita. Un idea che ha avuto successo e che ha portato all'acquisto di due defibrillatori, uno dei quali è stato installato nel “cuore della Movida” di via X Giugno.
«Il mio intento era proprio questo – ha raccontato Scotti – fare qualcosa di concreto e che potesse anche essere di esempio, ossia una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore da inserire nel network di Progetto Vita. L'iniziativa è andata talmente bene che con i 2500 euro raccolti siamo riusciti addirittura a comprarne due: uno sarà qui all'esterno del Temple per coprire una zona che era scoperta, mentre l'altro verrà posizionato sullo stradone Farnese all'altezza del civico 17 dove abito io». 
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