La natura che emoziona negli scatti di Luigi e Marisa

«Emozionare attraverso l'obiettivo in un racconto fatto di scatti e video capaci di raccontare i colori della natura e le bellezze delle nostre vallate». Questo l'obiettivo della nuova avventura targata Luigi Ziotti e Marisa Cella che nella mini-serie intitolata 'Le meraviglie dell'Appennino' ci accompagnano alla ricerca di emozioni, storie e curiosità che definiscono luoghi lontani e allo stesso tempo vicini al cuore.

Il ciclo di quattro appuntamenti esordisce stasera, lunedì 19 maggio, dalle 20.30 sul canale 76 del digitale terrestre con una puntata dedicata al Monte Nero. «Da anni cerchiamo di divulgare attraverso immagini i gioielli che impreziosiscono la nostra provincia - le parole del fotografo naturalista -. Approfondiamo sfumature e particolarità che spesso sfuggono agli escursionisti meno attenti». Dopo aver ammirato l’alba innevata tra Monte Nero e la cresta della Costazza, la seconda puntata sarà dedicata alla Val Boreca. «Attraverso il nostro obiettivo mettiamo in confronto il punto di vista del turista incantato dalla bellezza di questo territorio e le difficoltà provate da chi ha scelto di vivere tra quei monti». Il viaggio condotto dai coniugi Ziotti proseguirà poi tra i sentieri, gli scorci e i percorsi naturalistici che abbracciano le vallate piacentine. «L’obiettivo è emozionare - sottolinea Luigi -, raccontare in pochi minuti oltre tre anni di lavoro, passione e amore per le nostre valli». Il cerchio si chiuderà con un’ultima puntata interamente dedicata all’Alta Val Nure e alla ricerca dei relitti glaciali.

Un inno alla bellezza della natura assolutamente da non perdere.