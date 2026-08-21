La nuova media S. Benedetto al via con il "Metodo Novara"
Progetto didattico innovativo che sfrutta le teorie del pedagogista piacentino
Gabriele Faravelli
|3 ore fa
Daniele Novara
«Il progetto scolastico deve saper valorizzare e incentivare i progressi educativi, la cosiddetta valutazione evolutiva. Il successo genera successo, certamente l'errore serve per imparare, ma ciò che conta è la forma di gratificazione interna che faccia sentire spunti in avanti e che non sia denigratoria o umiliante come quella del voto».
Le parole sono di Daniele Novara, il pedagogista piacentino, il cui metodo didattico sarà utilizzato in città nella nuova scuola media cittadina, nei locali del liceo San Benedetto.
«Partirà il prossimo settembre e ne sono molto contento perché svilupperà appunto il mio modo di educare basato sul modello maieutico, che da tanti anni cerchiamo di diffondere con il nostro Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti. La scuola deve essere un luogo di incontro per gli alunni, dove fanno esperienze dirette insieme, sviluppano amicizie ed entrano in un mondo che fa imparare». Leggi qui il servizio completo
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