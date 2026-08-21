La nuova media S. Benedetto al via con il "Metodo Novara"

«Il progetto scolastico deve saper valorizzare e incentivare i progressi educativi, la cosiddetta valutazione evolutiva. Il successo genera successo, certamente l'errore serve per imparare, ma ciò che conta è la forma di gratificazione interna che faccia sentire spunti in avanti e che non sia denigratoria o umiliante come quella del voto».

Le parole sono di Daniele Novara, il pedagogista piacentino, il cui metodo didattico sarà utilizzato in città nella nuova scuola media cittadina, nei locali del liceo San Benedetto.