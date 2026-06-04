La panchina gigante a Travo è davvero per tutti

Di panchine giganti ce ne sono oggi un po’ dappertutto nei luoghi più “mozzafiato” d’Italia. Eppure quella di Travo ha qualcosa di diverso che la rende unica in Emilia-Romagna e quinta a livello europeo: una stabile rampa d’accesso che serve a rendere possibile l’impossibile, a far salire le persone in carrozzina e con disabilità motoria lì dove mai potrebbero arrampicarsi. Perché un disabile dovrebbe mai privarsi di ammirare la vallata del Dorba dall’alto, spaziando tra il torrione di Bobbiano e la Pietra Perduca? Infatti, a Travo ci hanno messo pochissimo - lungaggini burocratiche a parte - a far partire il progetto della Big Bench “per tutti”, promosso dalla cooperativa Assofa di Piacenza: privati cittadini, associazioni e aziende si sono dati da fare per raccogliere fondi e realizzare un sogno che diventa anche opportunità di turismo e marketing territoriale.

In occasione della Festa della Repubblica, in piazza Trento, si è svolta l’inaugurazione della Big Bench, con la sindaca di Travo Roberta Valla e il presidente di Assofa Pierangelo Liguori: nell’occasione è stato proiettato il video del “vero” taglio del nastro realizzato alcuni giorni fa - con presenze ridotte, per problemi logistici - alla panchina gigante sulla Provinciale 68 a Termine Grosso, sotto alla Pietra Parcellara. «Questa panchina dice: c’è posto per tutti» sottolinea Liguori, ringraziando tutti i benefattori e la famiglia Losi nella ricerca degli sponsor.