La piena "mangia" tratti del Sentiero del Tidone: «Non percorretelo»

«Non percorrete il Sentiero del Tidone, ci sono tratti poco sicuri». I nubifragi dei giorni scorsi hanno lasciato i segni anche sugli oltre 60 chilometri di tragitto ciclopedonale che attraversa tutta la Valtidone. La piena del Tidone ha eroso il Sentiero in più punti, rendendolo in alcuni tratti poco sicuro. Fino a quando non avremo finito la ricognizione lungo tutto il percorso - dice il presidente dell'associazione Sentiero del Tidone Mario Capucciati - è meglio astenersi dal frequentare il Sentiero, soprattutto vicino al corso d'acqua«

Durante la prima perlustrazione sono stati riscontrati danni tra Breno e Bilegno e poi ancora nei tratti da Trevozzo al molino del Rizzo (sotto Genepreto).

«Più oltre - dice Capucciati - non siamo ancora andati«. Una volta terminata la mappatura dei danni occorrerà rimettervi mano, con le poche forze di cui l'associazione dispone.