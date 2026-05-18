La Polizia di Stato vince il Torneo Interforze di Piacenza. La compagine si è imposta 2 a 1 sulla squadra della Polizia Penitenziaria. La partita è stata molto combattuta, anche per via del meteo avverso, la pioggia è stata copiosa e continua. La partecipazione è stata molto alta. Ottanta i giocatori tesserati, divisi nelle varie squadre: Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Pontieri, Esercito, Polo di Mantenimento Pesante Nord, Polizia Municipale e Guardia di Finanza.

Il torneo prima ha visto protagonisti i giocatori in 2 gironi da quattro squadre, poi ci sono state le fasi finali. La finale per il 3° e il 4° posto è stata vinta dalla Guardia di Finanza che ha battuto il Polo di Mantenimento Pesante Nord.

Gli organizzatori del Torneo, Sandro Lecca e Luigi Adinolfi: «Il Torneo rafforza il rapporto tra tutti questi corpi e quest’anno siamo riusciti a devolvere 6.700€ all’ASP Azalea per i servizi Hospice e Area disabili di Borgonovo. Questa edizione, la sesta, è dedicata a Giuseppe Trenchi, fondatore della carrozzeria industriale System Car a Chero, che è sempre stato impegnato nel torneo ed è morto meno di un anno fa. Speriamo di continuare con questa manifestazione, contiamo di arrivare almeno alla decima edizione».



