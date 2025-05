La primavera sboccia a Floravilla, oasi di colori e profumi

A Castelsangiovanni la primavera è sbocciata a Floravilla. L'edizione 2025 della mostra mercato dei fiori e delle piante ornamentali ha preso il via a Villa Caramello, tra un'esplosione di colori e profumi. A fare da cornice la splendida Villa, messa a disposizione degli organizzatori, i volontari della Pro loco, dai marchesi Paveri Fontana. Una cinquantina gli espositori suddivisi in due aree, di cui una dedicata a 16 florovivaisti e l'altra a piccoli produttori e artigiani. Tra gli stand lavanda, zafferano accanto a rose di san Colombano, piante grasse, aloe, bulbi di ogni genere, agrumi, ma anche prodotti tipici, vetrina delle associazioni.

Per i bimbi angolo Florabimbi. Non mancano laboratori e stand per chi vuole ristorarsi all'ombra della Villa (visitabile con Archistorica).

«Una bellissima occasione per far conoscere una perla della nostra città» ha detto la sindaca Valentina Stragliati durante il momento inaugurale che ha dato il via alla due giorni che si chiuderà domenica 4 maggio