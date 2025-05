La prof: «Se provocate i ragazzi, ve la siete cercata»

«Se provocate i ragazzi e i ragazzi reagiscono toccandovi è colpa vostra, ve la siete cercata». Sarebbe questa una delle frasi pronunciata da una professoressa durante un’ora di lezione in classe, in una scuola superiore della città. La ragazza sconvolta ha subito riferito quelle frasi alla madre.

«Mia figlia – racconta la donna – mi ha riferito che la professoressa ha detto davanti a tutta la classe che se una donna viene toccata o violentata è per sua volontà o perché in fondo le piace. La professoressa ha detto anche se che una donna vuole ha sempre la possibilità di dire "no". Mia figlia si è sentita ferita e umiliata. Mi ha scritto un messaggio dicendo che le veniva da piangere e io le ho detto di uscire e di rivolgersi al preside».

Il dirigente scolastico dice di aver avviato un'indagine interna e di «aver avviato le opportune verifiche». «Le frasi – aggiunge – per come mi sono state riferite sono irricevibili, ma bisogna capire e chiarire bene tutti gli aspetti e sentire tutte le versioni prima di pronunciarsi». Il dirigente ha convocato madre e figlia e vedrà anche l'insegnante in questione.