Dopo l'accensione dell'albero di Natale di Piacenza, in tanti hanno partecipato all'inaugurazione del ristorante La Ragazzetta, sotto i portici di Palazzo Mercanti.

A guidare la cucina è Salvatore Ammirati, originario di Pompei, classe 1981, con un percorso professionale costruito tra Italia e contesti internazionali. L’idea è quella di mettere al centro la storia gastronomica piacentina, le sue materie prime e le sue tradizioni, aprendole a una visione contemporanea e internazionale.

Parla di "grande rinascita" Michele Monteleone, ceo e fondatore di Monteleone Group, a cui è stata affidata la concessione. «Ombra, luce, spazio: questo è un po’ quello che abbiamo cercato di dare al locale» spiega l’architetto Carlo Ponzini. Presente all'inaugurazione la sindaca Katia Tarasconi.

Fino a febbraio 2027, otto gli appuntamenti che animeranno gli spazi del ristorante tra concerti di musica dal vivo, esposizioni d’arte e incontri dedicati alla scoperta della città.

Il progetto de La Ragazzetta si completa con uno spazio dedicato all’accoglienza e alla promozione del territorio.