La riqualificazione della Farnesiana coinvolge la rotonda di via Rigolli

Proseguono i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Farnesiana. Terminata, nelle scorse settimane, la prima fase, l’intervento continua ora con la sistemazione dell’asfalto nel tratto tra l’uscita “Farnesiana” della tangenziale e la rotatoria all’intersezione con via Rigolli e via Radini Tedeschi, dove nella fascia oraria tra le 5.30 e le 18, da lunedì 7 a mercoledì 9 luglio compresi, nelle aree di volta in volta segnalate sarà attuato un restringimento di carreggiata, con senso unico alternato regolato da movieri. Contestualmente, sarà vietata la sosta nei pressi della rotatoria stessa, su entrambi i lati della carreggiata, con istituzione del limite massimo di velocità di 30 km orari.