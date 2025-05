La riqualificazione della mega area dell'ex Consorzio infiamma gli agazzanesi

Un superstore da 1.500 metri quadri nell’ex consorzio agrario di Agazzano, abbandonato da anni: ecco cosa potrebbe sorgere a due passi dalla piazza del paese, secondo un'idea che sta sollevando già molte perplessità. Il progetto prevede la demolizione di due edifici e lo spostamento di via XXV Aprile, in pieno centro e a ridosso di piazza Europa, per costruire una grande struttura destinata a ferramenta, bricolage o simili.

L'idea, ancora embrionale, è stata presentata dal privato Demes Ziliani e illustrata in assemblea pubblica dal sindaco Maurizio Cigalini e dal vice Filippo Michelotti. L’investimento sarebbe di 3 milioni di euro, ma comporterebbe la pesante modifica dell’assetto urbano, con un nuovo incrocio disallineato su via Roma. Il piano, oggi non compatibile con gli strumenti urbanistici, richiederebbe una deroga, giustificabile solo da una pubblica utilità.

I cittadini, pur favorevoli alla riqualificazione dell’area, si oppongono alla proposta per l’impatto eccessivo. Chiedono che via XXV Aprile resti dov’è e che si mantenga la divisione in due edifici. «Uno store per il bricolage davanti al castello? Agazzano ha bisogno di qualità, non di centri commerciali» lamentano alcuni. «Meglio investire in una palestra, in un centro polivalente , in piccoli negozi o abitazioni».

Sul quotidiano Libertà di giovedì 15 maggio, l'ampio resoconto dell'incontro pubblico a cura di Cristian Brusamonti