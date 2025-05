Alla fiera di Agazzano note dal mondo con la banda Vignola

Domenica 18 maggio il Corpo bandistico "Carlo Vignola" di Agazzano scende letteralmente in piazza per regalare a tutti un concerto strepitoso. Alle 17, in occasione della fiera dell'Ascensione. una trentina di musicisti diretti da Antonio Quero salirà sul palco, in piazza Europa, e si cimenterà in un repertorio attraverso grandi successi del pop, del cinema e della cultura latina. Dalle sonorità funk di Uptown Funk alle atmosfere iconiche di Ghostbusters, fino a Mambo No. 5, passando per le colonne sonore di Pixar. The Blues Brothers e poi ancora Rock Around the Clock, New York, New York, Gonna Fly Now, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky.

Ad accompagnare il concerto sarà la grazie delle immancabili majorettes. In conclusione saggio degli allievi.