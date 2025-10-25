«La scuola al freddo? Caldaia in blocco, problema già risolto»

«La scuola al freddo? Un banale problema alla caldaia, che può succedere a chiunque e che è già stato sistemato. E non si può accusarci di non volere il meglio per la scuola di Ottone, quando per anni abbiamo lottato con le unghie e con i denti perché non fosse cancellata».

Ieri, in un incontro con la dirigenza scolastica, il sindaco ha proposto una razionalizzazione degli spazi, proprio per ottimizzare il riscaldamento e ridurre i costi.