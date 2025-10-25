«La scuola al freddo? Caldaia in blocco, problema già risolto»
Il sindaco di Ottone Federico Beccia risponde alle accuse e in un incontro con la dirigenza scolastica ha proposto una razionalizzazione degli spazi, per ridurre i costi
Cristian Brusamonti
|1 ora fa
«La scuola al freddo? Un banale problema alla caldaia, che può succedere a chiunque e che è già stato sistemato. E non si può accusarci di non volere il meglio per la scuola di Ottone, quando per anni abbiamo lottato con le unghie e con i denti perché non fosse cancellata».
Il sindaco di Ottone Federico Beccia non sta al gioco del tiro al bersaglio nei confronti dell’amministrazione, dopo che i ragazzi delle scuole erano stati costretti nei giorni scorsi a “migrare” in municipio a causa delle temperature troppo basse in aula.
Ieri, in un incontro con la dirigenza scolastica, il sindaco ha proposto una razionalizzazione degli spazi, proprio per ottimizzare il riscaldamento e ridurre i costi.
