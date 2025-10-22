Scuola al freddo, a Ottone bambini a lezione in Municipio

Quando i bimbi di Ottone sono arrivati a scuola ieri mattina, le maestre li hanno presi e portati a far lezione in Comune. Uno dopo l’altro, sono andati nell’unico edificio pubblico in paese che avesse il riscaldamento acceso, perché nella loro preziosa scuoletta di montagna i dieci alunni battono i denti per il freddo. La caldaia? Spenta, c’è chi dice per questioni di risparmio, una manina ha pigiato il tasto “off” su indicazione del Comune, ma il sindaco Federico Beccia tuona: «Questa cosa mi offende, è stato solo un guasto tecnico, come accade in tante altre scuole e case».