La stazione di Piacenza cambia look: investiti 15 milioni, ecco come apparirà

La stazione di Piacenza riparte con marciapiedi più alti, nuovi ascensori, accessi più comodi e una sala d’attesa pronta a rinnovarsi. I lavori, in corso per fasi per non bloccare il traffico ferroviario, puntano a migliorare l’accessibilità e il comfort dei viaggiatori. Sono già stati rialzati i marciapiedi principali secondo lo standard europeo, in modo da facilitare la salita sui treni. Entro fine anno saranno pronti anche i nuovi ascensori, più spaziosi e moderni. Poi si passerà alla riqualificazione degli interni, con interventi su atrio, arredi, illuminazione e percorsi tattili. In programma anche il restauro delle pensiline storiche, la manutenzione delle facciate e lavori di miglioramento sismico. Un investimento da 15 milioni di euro per rendere la stazione più funzionale, accogliente e al passo coi tempi.

I lavori in corso alla stazione (Foto Del Papa)