«La sua targa usata dai ladri»: 83enne non ci casca e sventa la truffa

Un 83enne piacentino ha sventato un tentativo di truffa telefonica nella mattinata di giovedì 12 giugno, dimostrando sangue freddo e lucidità. L’anziano si trovava nella sua abitazione quando ha ricevuto una chiamata da un sedicente carabiniere, che si è presentato con nome e cognome, sostenendo che due ladri erano stati arrestati e che la targa dell’auto utilizzata corrispondeva a quella del pensionato. Il falso militare ha poi aggiunto che sarebbe stato necessario un controllo a domicilio. A quel punto, l’83enne, insospettito, ha dichiarato che sarebbe andato lui stesso dai carabinieri per chiarimenti. Il truffatore ha tentato di dissuaderlo, ma l’anziano ha ribadito l’intenzione di contattare direttamente l’Arma, ponendo fine alla telefonata. Dopo aver riagganciato, l’uomo ha chiamato il 112, fornendo il nome del presunto tenente. Gli è stato confermato che si trattava di un tentativo di truffa. Il piacentino ha voluto segnalare l’accaduto per mettere in guardia altre persone, soprattutto anziane, dal cadere in raggiri simili.