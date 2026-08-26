La svolta green del commercio, pronto il bando da 400mila euro

Ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e incrementare la raccolta della differenziata, oltre che favorire la riduzione degli sprechi e l’adozione delle buone pratiche anche per le piccole attività commerciali. E’ proprio a loro che è rivolto il bando promosso dal Comune di Piacenza e approvato dalla giunta comunale: 400mila euro, le risorse stanziate complessivamente per il 2026. Le domande verranno accolte fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

A chi è rivolto

L’elenco delle tipologie commerciali ammesse è lungo (come mostra la tabella in pagina): dalle scuole, ai musei, dai cinema ai teatri, impianti sportivi, edicole, farmacie, bar, piccole attività artigianali e industriali, barbieri, parrucchiere, ortofrutta, ristoranti, trattorie o strutture recettive.

Possono beneficiare dell’incentivo i titolari di attività economiche registrate come utenze non domestiche ai fini della tariffa puntuale a corrispettivo per il servizio rifiuti, con sede operativa nel comune di Piacenza.