L'abbraccio dopo 43 anni: incontro tra Schaeffer e il suo eroe

«Bonjour Guido, comment ca va? (Buongiorno Guido come stai?)». Sono state le prime parole dell’ex paracadutista francese Alain Schaeffer appena sceso dall'auto, a Borgonovo dove ha riabbracciato Guido Guasconi.

Fu lui, 43 anni fa, a trasportarlo in ospedale dopo essere saltato su di una mina mentre entrambi erano in missione in Libano. Alain Schaeffer, oggi 63enne, è arrivato a Borgonovo dopo un lungo viaggio partito dalla cittadina francese di Brumat, in Alsazia a pochi chilometri da Strasburgo.

Ad attenderlo, dopo giorni di preparativi e di trepidazione, ha trovato Guido Guasconi, oggi 74enne. Tempi e distanze si sono annullati in un abbraccio che ha chiuso un cerchio apertosi il 21 giugno del 1982.