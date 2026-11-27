Chiara Patrono, 18 anni, «L’incidente di domenica scorsa ha fermato il corpo di Chiara, ma non ha spento la sua luce». Don Federico Tagliaferri vuole che queste parole attecchiscano bene nella testa e nel cuore di chi ha gremito ieri la chiesa di San Giuseppe Operaio per i funerali di, 18 anni, morta in seguito a uno scontro stradale nella curva subito dopo aver superato il ponte sul Po . Alza allora un po’ il tono di voce e ripete: «Non ha spento la sua luce». Frase che non ha nulla di retorico. Lo si capisce da come il parroco arriva a pronunciarla, partendo dalla prima lettura e dal Vangelo di Giovanni, citando «la luce dell’amore» per giungere ai biglietti lasciati dagli amici della parrocchia di San Giuseppe Operaio ai piedi di una grande effigie di Chiara a lato della bara.

Ne legge qualcuno: “Eri luce e casa”; “Continua a illuminare la mia vita come hai sempre fatto”; “Ogni volta in cui avevo un problema, un vuoto interiore o semplicemente voglia di parlare e ridere, tu c’eri”; “Mi hai aiutato a crescere”.

Le esequie di Chiara hanno dato il senso plastico di una comunità riunita «in un abbraccio per guardare avanti», come dirà il parroco. Le rose gialle e i gigli sulla bara, la foto di Chiara che sorride a chi l’osserva, che poi sono i ragazzi e gli adulti, gli educatori e i molti carabinieri presenti per sostenere il dolore del padre Giovanni, maresciallo dell’Arma a Lodi.

Sul feretro una maglietta con lo slogan che quest’anno ha contrassegnato l’esperienza di Vigo di Fassa dei giovani della parrocchia: “Accendi il cuore”

«Io credo che chiara lo avesse compreso presto - dice don Tagliaferri - che vivesse con il cuore acceso. E se questo è avvenuto è perché stava ricevendo amore da Manuela, Giovanni, Gabriele, Arianna, Enrico e tutti gli altri familiari, ma anche ma i compagni di classe, gli insegnanti».