Ladri all'asilo, spariscono tutti i computer

Spariscono tutti i computer del polo infanzia di Caorso. E con i dispositivi elettronici si perde tutto il lavoro delle docenti. La razzia è avvenuta presumibilmente nella notte tra mercoledì e giovedì. Le dinamiche di come sia avvenuto il furto sono poco chiare. Tanto che la sindaca Roberta Battaglia dice: «Non pare abbiano fatto danni. Mi spiace molto per il lavoro delle insegnanti che è andato perso».

L’edificio di via Tavani ospita il nido comunale “Il delfino” e la scuola materna statale “La carica dei 100”. E’ probabile che i ladri siano entrati dal tetto. Oltre ai computer (uno quello in uso al nido, uno utilizzato dalla mensa e almeno quattro quelli in dotazione alla materna) pare sia stata rubata anche la chiave di un veicolo. «Potrebbe essere la chiave del furgone che si usa per portare i pasti alla scuola elementare», riferisce il vicesindaco Stefano Gandolfi. Il veicolo però non è stato toccato. Il Comune ha fatto denuncia ai carabinieri. L’ipotesi è che si sia trattato di una bravata compiuta da qualche “teppistello”, presumibilmente minorenne considerato che non si è cercato di mettere in moto il furgone. Già prima di Pasqua, qualcuno all’oratorio parrocchiale ha aperto il cassetto del registratore di cassa del bar racimolando quel poco che ha trovato, senza fare alcun danno.