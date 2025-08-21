Ladri di defibrillatori in azione, ora è sparito il Dae di viale Dante

«Quello di rubare defibrillatori non vorrei diventasse un gioco. E’ un atto deplorevole che toglie alla comunità un bene prezioso in grado di soccorrere una persona in pericolo di vita». Ha commentato ieri con queste parole la dottoressa Daniela Aschieri (primaria di Cardiologia e storica presidente di Progetto Vita, oggi guidato da Dario Costantini), l’ennesimo furto di un defibrillatore. Questa volta a sparire è stato il defibrillatore di viale Dante, la cui collocazione è davanti alla ex caserma dei vigili del fuoco. I ladri lo hanno rubato qualche notte fa. Ieri mattina era possibile vedere lo sportello che chiude la postazione del defibrillatore spalancato. Lo strumento salvavita era scomparso. Si tratta di uno strumento dal modesto valore, circa mille euro.