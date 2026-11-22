Tre colpi in poche ore a San Nicolò da parte di una banda di incappucciati "in guanti rossi" che ha seminato il caos in tre diversi locali del paese, due bar e la sala da bowling. E in almeno due casi le telecamere di videosorveglianza confermano che si tratta degli stessi individui, fuggiti via con denaro contante recuperato dalle casse dei locali presi di mira. Tutti i colpi, sui quali indagano i carabinieri, si sono verificati nella notte tra mercoledì e giovedì.

Il primo episodio si è verificato al bar Roadhouse nel quartiere Brugnata. Una volta compiuto il furto, i malviventi si sono allontanati e hanno preso di mira il Kiosketto, La terza e ultima intrusione (almeno da quanto si sa), è avvenuta al bowling di via Gramsci.