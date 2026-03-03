Lampioni guasti, segnalazioni con il Qr code ma indirizzi sbagliati

Sulla carta l’idea è innovativa: un codice Qr su ogni lampione per segnalare rapidamente guasti, come luci tremolanti o spente. Nella pratica, però, il sistema mostra limiti evidenti: la geolocalizzazione spesso non funziona e i dati non corrispondono ai pali reali. «Stai per segnalare un guasto a Edison Next» appare sullo smartphone, ma Libertà ha verificato il cortocircuito digitale testando due lampioni in viale Abbadia: distanti pochi metri, ma rilevati in punti completamente diversi, cioè in via Croce e via Illica. Problemi analoghi si riscontrano alla Besurica e in via Manfredi, stando a quanto riferito dai cittadini. Ma non solo.

La pagina consentirebbe di segnalare lampioni abbattuti, pali pericolanti, cavi scoperti, semafori malfunzionanti o strade al buio, ma la posizione degli impianti rilevata in modo sbagliato rende difficile intervenire. Esistono comunque canali alternativi: telefono 800.362136 o email [email protected] . Da inizio anno, lo ricordiamo, Edison gestisce l’illuminazione pubblica, la rete semaforica e i servizi energetici a Piacenza, in seguito a un maxi-appalto da quasi 80 milioni.