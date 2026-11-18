«Da bambino vedevo mia madre cucire e già mi emozionavo, pensando di imparare la sua arte e creare bellezza per gli altri». È da questo ricordo che comincia il racconto di Vasco Elmadhi, protagonista della nona e penultima puntata de “L’Arte del Fare”, il viaggio di Telelibertà con l'associazione Libera Artigiani alla scoperta dei mestieri e delle eccellenze artigianali del territorio.

Le telecamere entrano da Sara Tailoring, la sartoria che Elmadhi ha aperto nel cuore di Piacenza, ai piedi della meridiana del Palazzo del Governatore. Un luogo in cui eleganza e cura dei dettagli si incontrano e dove il mestiere del sarto prende forma attraverso ago, filo e stoffa.

«È ora che smetta», scherza Vasco quando si definisce «sarto sin da bambino». Poi racconta la scelta di dare al negozio il nome della figlia: «Quando io e mia moglie abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura stava per nascere la nostra bambina, che ora bambina più non è. E allora ci è venuto naturale dedicarle il nome del negozio».

Marco Vincenti, conduttore de "L'Arte del Fare". Per scoprire come andrà, appuntamento a stasera, dalle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà. Al piano terra trovano spazio giacche, vestiti, pantaloni e accessori. Ma è al secondo piano che si accende la magia grazie alle sapienti mani di chi ogni giorno realizza abiti su misura partendo da ago e filo, e un disegno su un pezzo di carta. Ma cos'è che non deve mai mancare in un laboratorio di sartoria? La precisione. Quella che non pare avere, conduttore de "L'Arte del Fare". Per scoprire come andrà, appuntamento a stasera, dalle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà. La puntata è visibile anche on demand sul sito Teleliberta.tv.