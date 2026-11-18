"L'Arte del Fare" da Vasco, «sarto sin da bambino»
Nona puntata del programma realizzato in collaborazione con "Libera Artigiani". Consociamo "Sara Tailoring": il laboratorio di sartoria che prende il nome dalla figlia di Vasco e Rosy
Redazione Online
|1 ora fa
Il conduttore Marco Vincenti insieme Vasco Elmadhi e Rosy Vasha- © Libertà
«Da bambino vedevo mia madre cucire e già mi emozionavo, pensando di imparare la sua arte e creare bellezza per gli altri». È da questo ricordo che comincia il racconto di Vasco Elmadhi, protagonista della nona e penultima puntata de “L’Arte del Fare”, il viaggio di Telelibertà con l'associazione Libera Artigiani alla scoperta dei mestieri e delle eccellenze artigianali del territorio.
Le telecamere entrano da Sara Tailoring, la sartoria che Elmadhi ha aperto nel cuore di Piacenza, ai piedi della meridiana del Palazzo del Governatore. Un luogo in cui eleganza e cura dei dettagli si incontrano e dove il mestiere del sarto prende forma attraverso ago, filo e stoffa.
«È ora che smetta», scherza Vasco quando si definisce «sarto sin da bambino». Poi racconta la scelta di dare al negozio il nome della figlia: «Quando io e mia moglie abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura stava per nascere la nostra bambina, che ora bambina più non è. E allora ci è venuto naturale dedicarle il nome del negozio».
Al piano terra trovano spazio giacche, vestiti, pantaloni e accessori. Ma è al secondo piano che si accende la magia grazie alle sapienti mani di chi ogni giorno realizza abiti su misura partendo da ago e filo, e un disegno su un pezzo di carta. Ma cos'è che non deve mai mancare in un laboratorio di sartoria? La precisione. Quella che non pare avere Marco Vincenti, conduttore de "L'Arte del Fare". Per scoprire come andrà, appuntamento a stasera, dalle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà. La puntata è visibile anche on demand sul sito Teleliberta.tv.
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