Lascia la Bmw all'autolavaggio, il ladro sale e scompare con l'auto

Lascia l'auto per il lavaggio all'interno dell'area di servizio e un ladro sale sulla vettura e scompare a tutto gas. E' quanto accaduto ieri a una sfortunata automobilista residente a Pontenure che ha visto la propria automobile prendere il volo. Protagonista dell'azione, un uomo vestito con jeans, cappellino e maglietta bianca che si è allontanato a bordo della BMW station wagon bianca in attesa della pulizia, facendo perdere le proprie tracce. Stanno indagando sull'accaduto i carabinieri di Piacenza che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza.