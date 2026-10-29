Lavoratori e studenti in piazza: due cortei attraversano il centro di Piacenza

Lavoratori e studenti scendono in piazza. Nella mattina di venerdì 30 ottobre due cortei si snoderanno per il centro storico della città. La chiamata arriva in particolare da SiCobas in un caso e dal sindacato di base (Usb) dall’altro. Nei giorni scorsi si è svolto in prefettura il tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cposp) nel quale si è discusso anche di sicurezza, che resta naturalmente alta in diverse città italiane per le manifestazioni previste questo venerdì.

In una delle due manifestazioni piacentine, i SiCobas saranno insieme a Controtendenza e al collettivo femminista “R-Esisto”, a cui si aggiungerà il Coordinamento genitori studenti sorto lo scorso sabato per rispondere alla psicosi che si era diffusa anche nella nostra città dopo le manifestazioni violente del 17 e 18 ottobre. In questo caso il corteo si radunerà alle 8 al liceo Cassinari, per proseguire in via Neve, quindi in via Roma fino a via Cavour, per terminare in largo Bacciocchi. «Sarà una piazza nella quale si ascolterà la voce degli operai e dei giovani in lotta per il loro futuro» dice Carlo Pallavicini (SiCobas).

Alle 8.30 per gli studenti e alle 9 per i lavoratori il raduno dell’altra manifestazione, che all’Usb unisce un gruppo di movimenti, fra i quali Potere al Popolo!, il Collettivo Randagio, il Collettivo Alt, il Collettivo 26x1 e Una voce per Gaza e il Laboratorio Popolare della Cultura e dell’Arte. In questo caso il ritrovo è al Cheope, da dove il serpentone del corteo si muoverà verso Barriera Genova, da dove imboccherà Corso Vittorio Emanuele fino al Dolmen, svoltando quindi in stradone Farnese, poi in via Giordani e da piazza Sant’Antonino raggiungerà piazza Cavalli.

Simili le rivendicazioni: fra queste la protesta contro il carovita, i salari più bassi d’Europa, i soldi agli armamenti, e la richiesta di investimenti nella scuola e nella sanità pubbliche.