Lavori in via Mazzini, in via Tedaldi e a Roncaglia: cambia la viabilità

Per consentire i lavori di posa di un gasdotto, da lunedì 13 aprile sino al 15 maggio si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona di Roncaglia. Nel tratto di via Solenghi compreso tra strada della Volpara e strada del Gargatano, nonché nel tratto di strada del Gargatano tra via Solenghi e la cava Bassanetti, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e verrà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato, regolato da semaforo. A renderlo noto il Comune di Piacenza.

Sempre da lunedì 13 aprile, sino a venerdì 24, per permettere la posa di infrastrutture di telecomunicazione, in via Tedaldi - nel tratto compreso tra il civico 1 e l'intersezione con via Emilia Pavese - sarà attuato un restringimento di carreggiata con senso unico alternato, regolato da movieri e segnaletica di cantiere. Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata. Gli stessi provvedimenti verranno adottati all'altezza del civico 111 di via Emilia Pavese.

Per consentire i lavori di tinteggiatura di un immobile, nella fascia dalle 9 alle 15 di lunedì 14 e martedì 15 aprile sarà vietata la circolazione nel tratto di via Mazzini compreso tra il civico 69 e l'intersezione con via Poggiali, con contestuale divieto di sosta. Nel tratto di via Mazzini compreso tra il civico 69 e l'intersezione con via Sant'Eufemia, potranno circolare unicamente i residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, unitamente ai mezzi di soccorso, procedendo in entrambi i sensi di marcia. Varrà per tutti, invece, anche in questo tratto, il divieto di sosta con rimozione forzata.