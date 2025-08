Lealtà, divertimento: i valori dello sport per i 100 tesserati del San Filippo Neri

I circa cento tesserati, tra bambini scuola calcio, giovani e dirigenti del San Filippo Neri, si sono trovati per iniziare a scaldare i muscoli in vista dell’avvio, tra circa un mese, della nuova stagione calcistica. Lo hanno fatto in occasione della presentazione della prima squadra, iscritta al campionato di terza categoria. La presentazione della formazione rossoblu espressione dell’oratorio di Castelsangiovanni è stata soprattutto una festa.

«Siamo tutti volontari dello sport, nessuno di noi è pagato» ci tengono a precisare i membri dello staff. «Vogliamo incarnare i veri valori dello sport: lealtà, divertimento». «L’obiettivo ultimo – aggiungono ancora i ragazzi del San Filippo Neri – è riportare di nuovo l’oratorio, tramite lo sport, al centro della comunità trattenendo i ragazzi e tenendoli a giocare qui, a Castelsangiovanni».