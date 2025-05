Lenzuoli bianchi nelle strade piacentine per le vittime a Gaza

Nella giornata di sabato 24 maggio in città e provincia, da Piacenza a Bobbio, non pochi hanno raccolto l'appello di Europe for Peace Piacenza ad esporre lenzuoli bianchi e aderire così alla campagna "50.000 sudari per Gaza" per chiedere la fine dei bombardamenti e l'accesso degli aiuti umanitari in quell'area del Medio Oriente da parte di Israele. All'iniziativa hanno partecipato anche alcuni enti, tra cui il Comune di Piacenza e il Comune di Gragnano Trebbiense.