L'estate di chi non ha un letto «Tanti uomini senza casa e lavoro»

C'è un'estate povera di chi non ha un letto per dormire. Fortunatamente il Nido di via Grondana gestito da Caritas, dormitorio che offre otto posti a uomini in difficoltà, consolida il suo prezioso servizio grazie ad uno stanziamento sul 2025 e 2026 di 80mila euro da parte del Comune di Piacenza. Il direttore di Caritas, Mario Idda, conferma la forte richiesta di accoglienza. E' l'emergenza che riguarda tanti uomini in cerca di lavoro e di casa, persone che magari lavorano ma finiscono per dormire in auto perché il denaro non basta e che si rivelano più fragili anche rispetto a un'utenza femminile capace di rimboccarsi le maniche e di andare avanti.

Caritas, al di là del "Nido" è impegnata a garantire il pasto anche a Ferragosto alla mensa di via San Vincenzo. Sono attese una novantina di persone. Per loro pollo arrosto e cannoncini alla crema nel giorno clou dell'estate da passare insieme grazie alla generosità anche di dieci volontari Caritas.