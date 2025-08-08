Lite in cucina, due cuochi si affrontano a colpi di posate: un ferito

Ci sono motivi di carattere lavorativo alla base della lite, sfociata in colpi proibiti con l'utilizzo di una posata, innescatasi tra due cuochi che stavano operando in una cucina di un ristorante situato in Strada Bobbiese, a Piacenza. Durante la colluttazione, uno dei coinvolti, un uomo di 51 anni, è stato colpito al volto riportando una lieve ferita. L’aggressore, 57 anni, è stato identificato sul posto. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso per le cure. Non sono state utilizzate armi, sul posto è intervenuta una pattuglia del nucleo Radiomobile dei carabinieri di Piacenza.